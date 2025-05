Nửa cuối năm 2025, tiền sẽ 'chảy' về đâu?

Bản Mòng Resort & Funfair: "CỖ MÁY IN TIỀN" trọn đời với lợi nhuận 5%/năm bằng USD

Giữa bối cảnh đó, Khách sạn mini tại Bản Mòng Resort & Funfair ra đời như biểu tượng tiên phong của mô hình bất động sản dòng tiền tại Sa Pa - một giải pháp đầu tư an toàn và mang lại lợi nhuận hấp dẫn. Đây là điều mà những người có tiền nhàn rỗi thực sự mong đợi, về một tài sản sinh dòng tiền ổn định và an toàn. Với "cỗ máy in tiền" này, nhà đầu tư có thể thảnh thơi không phải lo lắng chuyện quản lý hay mất thời gian nghĩ ngợi về nó.

Khách hàng đầu tư một căn Khách sạn hạng sang tại Bản Mòng được Chủ đầu tư đảm bảo lợi nhuận 5%/năm bằng USD, với Hợp Đồng Thuê lại trọn đời. Đây là chính sách hấp dẫn và cực kỳ an toàn ở thời điểm hiện tại. Theo đó, nhà đầu tư không phải lo lắng về chuyện trượt giá tiền VNĐ. Hơn nữa, với chính sách vượt trội với rủi ro bằng không, khi khách hàng có thể bán lại cho Chủ đầu tư khi có nhu cầu gấp về vốn.

Khi lãi suất gửi USD tại ngân hàng đang là 0% thì mức lợi nhuận 5%/năm bằng USD tại Bản Mòng thực sự là "của hiếm" trên thị trường.

Theo Chủ đầu tư CTX Holdings: "Chính sách này hướng đến các nhà đầu tư am hiểu tài chính, có năng lực dòng tiền tốt nhưng vẫn chưa tìm được kênh đầu tư an toàn và thảnh thơi. Chúng tôi nhận thấy nhiều người đang "mắc kẹt" trong bài toán quản lý vận hành khi đầu tư vào Homestay hay Airbnb: bỏ vốn lớn, nhưng dòng tiền thu về khó khăn, công sức bỏ ra thì vất vả. Từ sự thấu hiểu "nỗi đau" đó, chúng tôi ra mắt dòng sản phẩm Mini Hotel tại Bản Mòng – một giải pháp đầu tư "an nhàn": bạn chỉ cần ký hợp đồng và thảnh thơi đón nhận lợi nhuận 5%/năm USD đều đặn, đồng thời vẫn có 100 đêm nghỉ dưỡng mỗi năm tại hệ thống Mini Hotel Bản Mòng - mà không phải bận tâm đến quản lý vận hành hay hiệu quả kinh doanh của Chủ đầu tư."