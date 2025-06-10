Nữ yêu quái mạnh nhất 'Tây du ký 1986' giờ ra sao?

Theo Sohu, trong tập 16 của Tây du ký 1986 có tên Thỉnh kinh Nữ Nhi quốc, nhân vật Bọ Cạp Tinh xuất thân ở động Tỳ Bà, núi Độc Địch có sức mạnh lớn, đã bắt cóc Đường Tăng và ép kết duyên để lật đổ nữ vương.

Bọ Cạp Tinh có sức mạnh ghê gớm, giỏi ẩn nấp, muốn tiếp cận Nữ vương Nữ nhi quốc để soán ngôi.

Theo nguyên tác, Bọ Cạp Tinh vốn là con vật tu tại chùa Lôi Âm, hằng ngày nghe Như Lai thuyết pháp. Trong một lần, Như Lai dùng tay đẩy con bọ cạp ra và đã bị gai của nó đâm trúng. Như Lai là vị Phật Tổ có pháp thuật cao cường, là vị thần tối cao, dễ dàng chế ngự Tôn Ngộ Không, nhưng Bọ Cạp Tinh có thể khiến ngài bị thương chứng minh sức mạnh của nó rất đáng gờm.