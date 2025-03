Nữ y tá quỳ gối, ôm chặt trẻ sơ sinh giữa trận động đất

Camera giám sát ghi lại cảnh trần nhà liên tục rơi bụi, bánh xe đẩy bị trượt do rung lắc, nhưng hai y tá vẫn kiên trì bám trụ tại chỗ.

Sau trận động đất, y tá Lý bị bầm tím đầu gối do va chạm với nền gạch còn y tá Trương gãy móng tay do dùng lực quá mạnh. Tuy nhiên, phản ứng đầu tiên của họ không phải là xử lý vết thương của mình mà là dỗ dành những đứa trẻ đang khóc, nhẹ nhàng vỗ về và hát ru để trấn an các bé.