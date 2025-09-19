Nữ VĐV Mỹ phá kỷ lục 400m sau 39 năm, viết lại lịch sử điền kinh thế giới

Dưới cơn mưa nhẹ ở sân vận động Olympic ở Tokyo, Sydney McLaughlin-Levrone đã viết nên lịch sử với màn trình diễn 47,78 giây ở chung kết 400m nữ.

Thành tích này giúp cô giành HCV và phá kỷ lục giải đấu tồn tại suốt 39 năm. Ngôi sao 26 tuổi người Mỹ vốn nổi danh ở 400m rào, nơi cô sở hữu hai HCV Olympic và sáu lần phá kỷ lục thế giới.