Nữ tỷ phú Kim Kardashian: "Tắc kè hoa" chỉ chấp nhận màu trắng trong nhà

Phong cách tối giản hiện diện trong hầu hết mọi không gian của căn biệt thự, đó là điều khiến nhiều người phải sửng sốt (Ảnh: Page Six).

Kim vẫn quyết định giữ lại phong cách nội thất cũ, gần như không thay đổi gì (Ảnh: Page Six).

Kanye đã chuyển ra khỏi căn biệt thự Calabasas, Kim hiện nắm toàn quyền sở hữu công trình này (Ảnh: Page Six).

Nhưng trong không gian sinh hoạt chung của cả gia đình, các con phải học cách giữ gìn sự gọn gàng, sạch sẽ chung. Tôi luôn muốn sự bình an, tĩnh lặng phải được toát ra từ không gian nội thất nhà mình".

Ngay từ khi còn gắn bó với Kanye West, Kim đã lựa chọn tông màu chủ đạo cho căn biệt thự là màu trắng, màu kem và màu be. Giờ đây, khi cuộc hôn nhân giữa hai người đã đi tới kết thúc, Kanye đã chuyển ra khỏi căn biệt thự Calabasas, Kim hiện nắm toàn quyền sở hữu công trình này. Cô vẫn quyết định giữ lại phong cách nội thất cũ, gần như không thay đổi gì.

"Mọi thứ trong ngôi nhà của tôi đều đi theo phong cách tối giản. Tôi thấy có quá nhiều sự hỗn loạn trong cuộc sống của chúng ta hiện tại nên khi trở về nhà, tôi muốn ngôi nhà của mình thực sự tĩnh lặng, tôi muốn mọi thứ phải thật nhẹ nhàng, đưa lại cảm giác bình an, thư thái, dễ chịu", Kim chia sẻ.

Trong không gian sống riêng tư, Kim Kardashian đề cao cảm giác bình an, thư thái, vì vậy, nữ doanh nhân tỷ phú 41 tuổi đã thiết kế biệt thự Calabasas với một tông màu trắng xuyên suốt. Căn biệt thự này đã được Kim mua lại từ chồng cũ - rapper tỷ phú Kanye West với giá 23 triệu USD sau khi cô đệ đơn ly hôn hồi năm ngoái.

Phong cách tối giản hiện diện trong hầu hết mọi không gian của căn biệt thự, đó là điều khiến nhiều người phải sửng sốt, bởi Kim Kardashian vốn nổi tiếng với phong cách biến hóa đa dạng, không ai nghĩ trong không gian sống của riêng mình, cô lại đòi hỏi sự tối giản tới mức triệt để và thích màu trắng tới mức "ám ảnh" như vậy.

Thực tế, trong cuộc sống của Kim Kardashian còn có nhiều điều "mâu thuẫn" khác cũng khá thú vị...

Đau khổ vì bị lộ clip "nóng", nhưng phải thừa nhận nhờ thế mà... thành công

Trước khi clip "nóng" của Kim Kardashian bị lộ hồi năm 2007, cô chủ yếu được biết tới là người bạn gái hay đi bên cạnh ngôi sao truyền hình thực tế - nữ ca sĩ Paris Hilton.

Cho tới giờ, nhìn lại sự nghiệp rình rang của Kim, cả công chúng và chính Kim đều phải thừa nhận rằng sự cố lộ clip "nóng" giữa cô và bạn trai cũ - nam ca sĩ Willie Norwood (clip thực hiện hồi năm 2002) đã khiến người ta quan tâm đến việc Kim Kardashian là ai, đó chính là cú hích cho sự nghiệp của Kim giữa lúc cô còn đang loay hoay.

Ban đầu, khi clip bị lộ, Kim phủ nhận việc mình là nhân vật nữ trong clip, nhưng sau cùng, khi phủ nhận "không ăn thua", Kim đã tìm cách dàn xếp với bên nắm giữ và phát tán clip "nóng" của cô để nhận về 5 triệu USD tiền bồi thường, đồng thời chấp nhận để mọi chuyện dừng lại tại đó, không kiện tụng như ý định ban đầu nữa.

Ngay trong năm 2007, tận dụng sự quan tâm công chúng đang dành cho mình, Kim và gia đình cô đã bắt đầu thực hiện chương trình truyền hình thực tế "Keeping Up with the Kardashians" (lên sóng từ năm 2007-2021).

Dần dần, Kim gây dựng hình ảnh và mở rộng tầm ảnh hưởng của mình trên mạng xã hội, cô có hàng trăm triệu lượt theo dõi trên các tài khoản mạng xã hội. Kim cho ra mắt nhiều dòng sản phẩm và kinh doanh thành công trên chính nền tảng mạng xã hội mà cô đang sở hữu một cộng đồng người theo dõi đông đảo.

Trong những năm trở lại đây, Kim tập trung kinh doanh mỹ phẩm, nước hoa, đồ nội y định hình cơ thể. Kim cũng thể hiện sự quan tâm dành cho ngành luật, cô dự định trở thành một nữ luật sư, cô đã theo học các khóa về luật, tham gia các kỳ thi, đồng thời xin học việc tại một tổ chức pháp lý hoạt động phi lợi nhuận.

Giờ đây, Kim Kardashian là một ngôi sao truyền hình thực tế ăn khách, một nữ doanh nhân thành đạt với khối tài sản đã chạm ngưỡng một tỷ USD.

Bản thân Kim và các thành viên trong gia đình Kardashian - Jenner của cô đều đã có bước ngoặt lớn trong cuộc sống kể từ khi cô... lộ clip "nóng". Kể từ đó, Kim đã không ngừng gây dựng hình ảnh, tạo nên tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang và phong cách sống, sáng tạo nên những dòng sản phẩm mang thương hiệu riêng ăn khách.