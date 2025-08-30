Nữ trung úy nhà 3 đời tham gia diễu binh

Trong đội hình diễu binh A80, ở vị trí bảo vệ Quân kỳ của Khối nữ chiến sĩ giữ gìn hòa bình Việt Nam, trung úy Chu Quỳnh Phương xuất hiện với dáng đứng thẳng, ánh mắt kiên định. Chị hiện công tác tại Phòng Trang bị Vật tư, Học viện Quân y.

Phía sau khoảnh khắc trang nghiêm ấy là câu chuyện của một người con trong gia đình nhiều thế hệ gắn bó với nghi lễ diễu binh, diễu hành quốc gia. Ông của Phương tham gia duyệt binh năm 1975, chú tham gia diễu binh năm 2000 và đến chị là năm 2025. Đó là một mạch nguồn tiếp nối, vừa là ký ức gia đình, vừa là niềm tự hào được trao truyền.

Trung úy Chu Quỳnh Phương hiện công tác tại Phòng Trang bị Vật tư, Học viện Quân y.

“Thật bất ngờ khi tôi được lựa chọn", trung úy Phương nhớ lại. Bất ngờ là bởi chị có hai con nhỏ, chồng cũng là bộ đội thường xuyên công tác xa nhà. Tự hào xen lẫn trăn trở, chị chọn cách chia sẻ thẳng thắn với gia đình. Ông bà, bố mẹ lập tức “nhận lệnh”, thu xếp chăm cháu đúng dịp nghỉ hè để chị yên tâm tập luyện. “Khi đã khoác lên vai nhiệm vụ, tôi muốn làm thật chỉn chu”, nữ trung úy nói.