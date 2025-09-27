Nữ trọng tài billiards Phan Thị Diễm Quỳnh: Vẻ đẹp sang chảnh khiến phái mạnh say mê

Mỗi lần xuất hiện trên bàn thi đấu, nữ trọng tài trẻ tuổi này đều khiến khán giả lẫn các cơ thủ phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hiện đại, cá tính nhưng vẫn đầy cuốn hút.

Trên trang Facebook cá nhân, thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường cho thấy gu thời trang tinh tế, phong cách tự tin và lối sống năng động.

Dù diện đồng phục trọng tài hay trang phục dạo phố, cô đều toát lên khí chất thanh lịch, thu hút ánh nhìn ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Nhiều người hâm mộ ví von Diễm Quỳnh như “hoa khôi làng billiards”, vừa có nhan sắc vừa có chuyên môn vững vàng.

Không chỉ là “gương mặt đẹp”, Diễm Quỳnh còn được đánh giá cao về bản lĩnh và sự công tâm trên bàn đấu. Trong những trận đấu căng thẳng, cô luôn giữ thái độ bình tĩnh, đưa ra các quyết định chuẩn xác và nhanh gọn, góp phần đảm bảo tính công bằng cho giải.