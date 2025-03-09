Nữ Tiktoker nhảy lầu tự tử, hành động gây bàng hoàng ở TPHCM

Đàm Đệ | 03/09/2025 16:27

Một nữ Tiktoker nhiều người theo dõi đã livestream nhảy lầu tự tử, clip lan mạnh trên mạng khiến người dùng mạng xã hội bàng hoàng.

Nữ Tiktoker nói trên là A.T. (thường gọi là M.Y..) có 211 ngàn người theo dõi trên Tiktok. 

Theo thông tin ban đầu, gần 6h sáng 2/9, A.T. sử dụng kênh Tiktok cá nhân để phát trực tiếp cảnh mình tự tử và khi đó có hơn 1,1 nghìn người xem. Hình ảnh clip cho thấy cô leo qua lan can trước căn hộ rồi thả mình từ trên cao xuống.

tiktoker tu tu 2.png
Bảo vệ khu chung cư phong tỏa hiện trường và báo công an địa phường. Nguồn ảnh: MXH

Hiện trường xác định là 1 khu chung cư cao cấp tại TPHCM. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an địa phương đã phong tỏa hiện trường để điều tra.

Được biết, trước thời điểm xảy ra vụ tự tử, lúc rạng sáng Tiktoker A.T. đã có những dòng chia sẻ trạng thái buồn phiền về tình cảm. 

Tiktoker nói trên là A.T. (thường gọi là MiuYeeu), tên thật là N.A.T, 23 tuổi, quê Hà Nội. Nữ Tiktoker thường làm các clip ngắn về cuộc sống thường ngày… và trên nền tảng mạng xã hội có kinh doanh mỹ phẩm, thời trang.

