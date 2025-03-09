Nữ Tiktoker nhảy lầu tự tử, hành động gây bàng hoàng ở TPHCM

Hiện trường xác định là 1 khu chung cư cao cấp tại TPHCM. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an địa phương đã phong tỏa hiện trường để điều tra.

Được biết, trước thời điểm xảy ra vụ tự tử, lúc rạng sáng Tiktoker A.T. đã có những dòng chia sẻ trạng thái buồn phiền về tình cảm.

Tiktoker nói trên là A.T. (thường gọi là MiuYeeu), tên thật là N.A.T, 23 tuổi, quê Hà Nội. Nữ Tiktoker thường làm các clip ngắn về cuộc sống thường ngày… và trên nền tảng mạng xã hội có kinh doanh mỹ phẩm, thời trang.