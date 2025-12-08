Nữ Thượng úy đảm nhận giọng đọc miền Nam trong Lễ diễu binh 2/9 là ai?

Ngày 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh sẽ diễn ra trọng thể, với nghi thức diễu binh, diễu hành quy mô cấp quốc gia.

Trong đội hình thuyết minh của lễ diễu binh năm nay, Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân, nhân viên Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TP.HCM, được giao trọng trách đảm nhận giọng đọc nữ miền Nam.

Thượng uý Lê Thị Ngọc Hân sinh năm 1991. Xuất thân từ Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Ngọc Hân từng đảm nhiệm vai trò phát thanh viên - biên tập viên chương trình Quốc phòng toàn dân.

Trước khi nhận nhiệm vụ thuyết minh tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh, Thượng úy Ngọc Hân từng hai lần góp mặt trong các sự kiện diễu binh trọng đại tại Điện Biên.

Năm 2014, chị xuất hiện trên lễ đài với hình ảnh một nữ du kích miền Nam trong lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Năm 2024, tại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, chị trở lại mảnh đất thiêng liêng với vai trò hoàn toàn khác: Thành viên tổ thuyết minh.