Nữ thực tập sinh người Việt nghi sát hại đồng hương tại Nhật: Hé lộ chi tiết bất ngờ về nguyên nhân gây án

Nguồn tin điều tra cho biết, kể từ khi sang Nhật, Hương đã nhiều lần vướng vào tranh chấp tiền bạc và bị chủ nợ đòi tiền gay gắt. Hiện trường vụ án cũng để lại nhiều dấu vết cho thấy có hành vi tìm kiếm tài sản, khiến cảnh sát nghi ngờ động cơ cướp tài sản có thể liên quan đến vụ giết người này.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra để xác định liệu có tài sản nào bị lấy đi hay không, đồng thời làm rõ nguyên nhân và diễn biến chi tiết của vụ án.