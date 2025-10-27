Nữ thực tập sinh người Việt nghi sát hại đồng hương tại Nhật: Hé lộ chi tiết bất ngờ về nguyên nhân gây án

27/10/2025 12:04

Người phụ nữ Việt Nam bị bắt vì tình nghi sát hại một đồng hương tại thành phố Hiroshima được xác định từng gặp nhiều rắc rối liên quan đến nợ nần trong thời gian sinh sống ở Nhật.

Ngày 26/10, Viện kiểm sát Hiroshima đã tiếp nhận hồ sơ vụ án và tạm giam Đinh Thị Hương (32 tuổi), thực tập sinh kỹ năng quốc tịch Việt Nam. Theo thông tin từ cảnh sát, vào ngày 15/10, Phương bị cáo buộc đã đột nhập vào căn hộ của chị Nguyễn Thúy Nga, cũng là người Việt Nam, tại khu chung cư ở phường Nakahiro, quận Nishi, thành phố Hiroshima, Nhật Bản.

Tại đây, nghi phạm được cho là dùng vật cứng tấn công vào đầu và mặt nạn nhân, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, sau đó lục lọi khắp căn phòng.

anh man hinh 2025 10 27 luc 082443
Nghi phạm trong vụ việc 

Nguồn tin điều tra cho biết, kể từ khi sang Nhật, Hương đã nhiều lần vướng vào tranh chấp tiền bạc và bị chủ nợ đòi tiền gay gắt. Hiện trường vụ án cũng để lại nhiều dấu vết cho thấy có hành vi tìm kiếm tài sản, khiến cảnh sát nghi ngờ động cơ cướp tài sản có thể liên quan đến vụ giết người này.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra để xác định liệu có tài sản nào bị lấy đi hay không, đồng thời làm rõ nguyên nhân và diễn biến chi tiết của vụ án.

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nu-thuc-tap-sinh-nguoi-viet-nghi-sat-hai-dong-huong-tai-nhat-he-lo-chi-tiet-bat-ngo-ve-nguyen-nhan-gay-an-a584768.html?fbclid=IwY2xjawNr3LBleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF5R1FjMGk0RzRZQWxCYlhQAR5GHVan4JFI-c3y3BAq0-rUGed-tXvn
Copy Link
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nu-thuc-tap-sinh-nguoi-viet-nghi-sat-hai-dong-huong-tai-nhat-he-lo-chi-tiet-bat-ngo-ve-nguyen-nhan-gay-an-a584768.html?fbclid=IwY2xjawNr3LBleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF5R1FjMGk0RzRZQWxCYlhQAR5GHVan4JFI-c3y3BAq0-rUGed-tXvn
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Cộng đồng người Việt
            Nữ thực tập sinh người Việt nghi sát hại đồng hương tại Nhật: Hé lộ chi tiết bất ngờ về nguyên nhân gây án
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO