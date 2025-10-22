Nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản chuộng phong cách hoàng gia

Không chỉ nổi bật trong chính trường Nhật Bản, bà Sanae Takaichi còn được chú ý bởi phong cách thời trang sang trọng, tinh tế và có bản sắc riêng, góp phần định hình hình ảnh một nữ lãnh đạo hiện đại, bản lĩnh nhưng vẫn đầy duyên dáng trong mắt công chúng.

Phong cách quyền lực nhưng tinh tế

Bà Takaichi thường xuất hiện trong các bộ suit hoặc áo blazer kết hợp chân váy được thiết kế gọn gàng, tôn dáng. Màu sắc chủ đạo của bà là xanh hoàng gia, xanh navy và xanh cobalt - những gam màu mang thông điệp của sự tự tin, vững vàng và trí tuệ. Những items này giúp bà nổi bật giữa dàn chính khách thường chuộng sắc đen, xám hoặc be trung tính.

Trong một lần phát biểu tại Quốc hội, bà diện blazer xanh cobalt phối chân váy đen cùng áo blouse trắng cổ tròn, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch nhưng vẫn đầy quyền uy .

Những thiết kế blazer mà bà lựa chọn thường có phom dáng tối giản, đường may chuẩn xác, vai được đệm nhẹ mà không mất đi nét nữ tính. Phần cổ áo nhỏ gọn, tay áo vừa vặn và chiều dài áo được cắt tỉa hợp lý, giúp tổng thể trang phục luôn gọn gàng và trang nhã.

Chân váy mà bà ưa thích thường dài đến hoặc dưới gối, phối cùng giày da hoặc giày bít mũi đế thấp, vừa đảm bảo sự nghiêm túc trong công vụ vừa giữ được vẻ dịu dàng nữ tính.

Trang điểm, kiểu tóc và phụ kiện - sự tinh giản có chủ đích

Khác với nhiều nữ chính khách thường ưa trang điểm đậm, bà Takaichi chọn lối make-up tự nhiên, nhấn vào làn da sáng mịn và ánh nhìn tự tin. Đôi mắt được kẻ nét mảnh nhẹ, son môi màu hồng nhạt hoặc nude, chân mày được tỉa gọn, tất cả tạo nên vẻ ngoài gần gũi mà vẫn toát lên khí chất của một người lãnh đạo.

Kiểu tóc ngắn ngang tai là điểm nhận diện quen thuộc của nữ thủ tướng. Đôi khi, bà duỗi thẳng phần mái hoặc để lệch nhẹ sang một bên, tạo nét trẻ trung nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị cần thiết. Khi tham gia các sự kiện quan trọng, bà thường chải tóc gọn ra sau gáy, mang lại cảm giác chỉn chu và chuyên nghiệp.

Về phụ kiện, Takaichi luôn tuân thủ nguyên tắc ''tối giản mà vẫn thời thượng''. Một chuỗi ngọc trai trắng cổ điển, đôi khuyên tai tròn nhỏ, đồng hồ kim mặt trơn và túi xách cỡ vừa là những món đồ không thể thiếu. Bà không chạy theo xu hướng hay hàng hiệu phô trương, thay vào đó chọn những món phụ kiện đủ tạo điểm nhấn để tôn lên sự sang trọng của set đồ, thể hiện rõ gu thẩm mỹ tinh tế.

Thông điệp thời trang - biểu tượng của người phụ nữ quyền lực hiện đại

Phong cách thời trang của Sanae Takaichi là sự kết hợp hài hòa giữa trí tuệ và nữ tính, giữa sự mạnh mẽ của người lãnh đạo và sự duyên dáng của người phụ nữ Á Đông. Màu xanh navy vừa thể hiện niềm tin, sự ổn định và lý trí, vừa gửi gắm thông điệp rằng phụ nữ cũng có thể dẫn dắt quốc gia với phong thái tự tin và đầy bản lĩnh.

Điều đáng chú ý là dù luôn xuất hiện trong bộ suit chỉn chu, bà vẫn giữ cho mình nét mềm mại qua từng chi tiết nhỏ, cổ áo phẳng, túi áo gọn, kiểu tóc gọn gàng, đôi giày đế cao vừa phải, tạo nên phong cách thanh lịch, gần gũi. Với bà Takaichi, thời trang không chỉ là trang phục, mà còn là phản ánh tinh thần và bản lĩnh của người phụ nữ Nhật Bản trong thời đại mới.

Thu Vân