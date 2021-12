Nữ thủ quỹ mang 6,5 tỉ đồng đầu tư tài chính nhưng dối trá 'bị rơi lúc nào không hay'

Ngày 6/12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thuỳ Linh (SN 1989, trú phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Bị can Linh trước khi bị bắt là thủ quỹ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình. Vào tháng 10/2021, Linh báo cáo Trung tâm và cơ quan Công an về việc số tiền khoảng 6,5 tỉ đồng của Trung tâm do mình cất giữ đã bị mất.

Linh khai số tiền trên được cất giữ trong cốp xe máy nhưng bị rơi trên đường đến ngân hàng để nộp vào tài khoản của Trung tâm.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình sau đó vào cuộc điều tra, xác định số tiền 6,5 tỉ trên đã bị Linh chiếm đoạt tiêu xài cá nhân, tham gia các hoạt động đầu tư tài chính.