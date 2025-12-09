Nữ thủ khoa ‘siêu hiếm’ chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư

Tại kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội năm nay, thủ khoa đầu ra Ngô Thu Hà xếp thứ 14 trong gần 1.000 thí sinh dự thi. Trước đó, Hà đã đặt mục tiêu sẽ lọt vào top 50 để có quyền lựa chọn chuyên ngành yêu thích.

Với kết quả này, Hà quyết định sẽ theo đuổi chuyên ngành Ung thư - một lĩnh vực vốn khá khắc nghiệt. Chia sẻ về lựa chọn này, Hà cho hay em mong muốn được đồng hành cùng bệnh nhân trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư, và đây là con đường phù hợp với em.

Thu Hà trong ngày chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú.

Ngô Thu Hà là nữ sinh từng “gây bão” khi trở thành thủ khoa khối B00 của cả nước năm 2019. Sau đó, Hà theo học ngành Y khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội.