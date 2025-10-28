Nữ 'thủ khoa khối tự nhiên' đại học danh giá bỏ việc lương cao, theo nghề diễn

Trịnh Song Di từng được công chúng Trung Quốc biết đến khi tham gia chương trình tìm kiếm tài năng Sáng tạo doanh 2020 (Produce Camp 2020). Cô gây chú ý vì là thí sinh duy nhất trong số 101 người không thuộc công ty quản lý nghệ sĩ, đồng thời là cựu sinh viên của một trong những trường đại học danh giá nhất Trung Quốc.

Cô nói, mình lựa chọn “cuộc sống tự do tự tại” thay vì mức lương cao và sự ổn định nơi công sở.

Từng là thủ khoa kỳ thi đại học quốc gia (gaokao) ở Phúc Điền, tỉnh Phúc Kiến, tốt nghiệp ngành Kinh tế tại Đại học Bắc Kinh và làm việc trong lĩnh vực tài chính ở Hong Kong (Trung Quốc), nhưng ở tuổi 30, Trịnh Song Di (Zeng Shuangyi) đã quyết định rẽ hướng, bỏ công việc được nhiều người mơ ước để trở thành diễn viên.

Thời điểm đó, trong thử thách biểu diễn bài hát chủ đề, cô tình nguyện chuyển từ “lớp 3 ngày” sang “lớp 1 ngày” - tức phải học hát và vũ đạo mới chỉ trong 24 giờ, ngủ chưa đầy 3 giờ mỗi đêm. Dù nỗ lực hết sức, cô vẫn chỉ xếp hạng 75 và bị loại ở vòng hai. “Đó là điểm thấp nhất cuộc đời tôi. Nhưng ít nhất, tôi đã dám thử”, cô nói.

Sinh năm 1995, Song Di nổi tiếng từ năm 2013 khi trở thành thủ khoa kỳ thi gaokao ở quê nhà Phúc Điền, tỉnh Phúc Kiến. Thành tích này giúp cô được nhận vào Viện Nguyên Bồi (Yuanpei College) thuộc Đại học Bắc Kinh - nơi sinh viên được tự do chọn ngành học yêu thích. Sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế, cô đến Hong Kong làm việc cho một công ty tài chính.

Dù nhiều người cho rằng đó là “công việc vàng” với mức thu nhập đáng mơ ước, Song Di lại mô tả đó là “quãng thời gian tăm tối nhất cuộc đời”. Cô nhận ra chỉ khi được sống với đam mê, cụ thể là diễn xuất, bản thân mới thực sự thấy có ý nghĩa.

Bỏ mác "sinh viên trường danh giá", thực hiện lại ước mơ thủa thơ bé

Đam mê nghệ thuật của Song Di nhen nhóm từ năm 5 tuổi, khi cô xúc động mạnh với một nhân vật nữ trong phim truyền hình. Thuở nhỏ, cô từng học múa, song mẹ cô đã từ chối lời khuyên của giáo viên rằng nên cho con theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Bà muốn con mình tập trung cho học tập.