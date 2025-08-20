Nữ thủ khoa điểm tuyệt đối từng bị bàn tán ‘trường chuyên mà trượt đại học’

Trần Thị Ngọc Hoài (sinh năm 2002), lớp Quản trị kinh doanh, vừa trở thành thủ khoa đầu ra Đại học Kinh tế Quốc dân với điểm tuyệt đối 4.0/4.0. Tốt nghiệp muộn so với hầu hết các bạn một năm, nhưng nữ sinh Nghệ An không tiếc nuối.

“Quãng thời gian ‘bước lùi’ khiến em học được sự kỷ luật, quyết tâm để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình”, Hoài nói.

Trần Thị Ngọc Hoài là thủ khoa đầu ra Đại học Kinh tế Quốc dân với điểm tuyệt đối 4.0/4.0. Ảnh: NVCC

Ngọc Hoài vốn là cựu học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Từng giành giải học sinh giỏi cấp tỉnh, năm 2020 Hoài đỗ xét tuyển sớm vào loạt ngành học của các trường top đầu như Quản trị khách sạn của Đại học Kinh tế Quốc dân, Sư phạm Ngữ văn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Luật Kinh tế của Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Ngoại giao…

Dẫu vậy, đây đều không phải ngành học Hoài mong muốn theo đuổi. “Thời điểm ấy, em muốn học ngành Quản trị Kinh doanh ở Đại học Kinh tế Quốc dân vì mong trang bị được kiến thức bao quát và có nền tảng rộng hơn nhưng không trúng tuyển”, Hoài nhớ lại.

Không muốn mất 4 năm để học ngành không yêu thích, nữ sinh quyết định tập trung ôn thi lại. Điều này khiến Hoài vấp phải sự phản đối của bố mẹ và những lời bàn tán: “Học sinh trường chuyên mà trượt đại học”.