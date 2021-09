'Nữ thần nổi quạu' nhà Võ Hạ Trâm nở nụ cười xinh xỉu

Mới đây, Võ Hạ Trâm chia sẻ đoạn clip ngắn trên trang cá nhân, ghi lại cảnh vui đùa cùng ái nữ Moon. Khi mẹ hát hò và nựng má, tiểu công chúa liên tục cười tươi hết cỡ, trông vô cùng đáng yêu.

Clip vui đùa của mẹ con Võ Hạ Trâm.



Nụ cười hết cỡ cưng xỉu của bé Moon.