'Nữ thần điều dưỡng' Hsieh Yu-hsin đột ngột qua đời ở tuổi 31

Ngôi sao mạng xã hội Đài Loan (Trung Quốc) Hsieh Yu-hsin đã đột ngột qua đời vào ngày 30 vừa qua ở tuổi 31. Thông tin này lập tức gây chấn động trong cộng đồng mạng và giới sáng tạo nội dung (influencer), để lại nhiều niềm tiếc thương cho một gương mặt nổi tiếng từng được mệnh danh là “Nữ thần điều dưỡng”. Cô sở hữu một lượng người theo dõi ấn tượng, với hơn 530.000 fan trên nền tảng Instagram.
Trước khi trở thành một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trên Internet, Hsieh Yu-hsin từng theo nghề y tá. Sau đó, cô chuyển hướng sang lĩnh vực sáng tạo nội dung trực tuyến và nhanh chóng gặt hái thành công. Nhờ ngoại hình nổi bật và phong cách gợi cảm, cô đã thu hút một lượng lớn người theo dõi trên Instagram, các buổi livestream và kênh YouTube cá nhân. Hình ảnh của Yu-hsin được xây dựng với sự táo bạo, hiện đại và sự không ngần ngại thể hiện cá tính. Cô từng tạo nên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội khi thực hiện những hành động thu hút sự chú ý ở nơi công cộng, đồng thời thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc quyến rũ trên trang cá nhân của mình.
Vào tháng 7 năm nay, Hsieh Yu-hsin từng gây xôn xao dư luận khi cô tiết lộ trong một buổi chia sẻ rằng mình từng được một doanh nhân nổi tiếng họ Vương theo đuổi. Theo lời kể, vị CEO này đã quan tâm cô suốt 5 năm, nhưng cô đã chọn con đường riêng. Mặc dù Yu-hsin khẳng định người đàn ông này là người lịch thiệp, thân thiện và hào phóng – khác xa với những định kiến tiêu cực thường thấy – nhưng câu chuyện này vẫn khiến dư luận bị chia rẽ. Trong khi một số người ủng hộ sự cởi mở của cô, số khác lại cho rằng nữ influencer này đang cố tình tận dụng câu chuyện nhằm mục đích gây chú ý và thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.
Bất chấp những tranh cãi xoay quanh đời tư, Yu-hsin vẫn duy trì vị thế là một gương mặt quen thuộc và có tầm ảnh hưởng trong giới sáng tạo nội dung trực tuyến. Cô được xem là đại diện cho thế hệ influencer trẻ, những người sẵn sàng thử thách mọi giới hạn để khẳng định cá tính và chinh phục khán giả.
Sự ra đi đột ngột của cô vì lý do sức khỏe, theo chia sẻ từ người bạn thân Sprite, đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Sprite cho biết, gia đình Yu-hsin đã vô cùng đau buồn khi thông báo tin dữ, đồng thời bày tỏ mong muốn mọi người tưởng nhớ cô bằng những ký ức tốt đẹp.
Trên trang cá nhân, Sprite đã viết một dòng trạng thái đầy thương cảm: “Với nỗi đau sâu sắc nhất, thay mặt gia đình Yu-hsin, tôi xin thông báo rằng cô ấy đã rời xa chúng ta và đến với một nơi yên bình hơn”. Thông điệp này đã nhanh chóng được lan truyền, thu hút hàng nghìn bình luận bày tỏ sự tiếc nuối và gửi lời chia buồn tới người thân của cố nữ influencer.
Cách đây không lâu, mạng xã hội Đài Loan (Trung Quốc) từng xót xa khi hay tin nữ người mẫu, hotgirl mạng Guava Beauty bất ngờ qua đời ở tuổi 24. Thông tin xoay quanh cái chết của cô cũng trở thành đề tài được cộng đồng mạng quan tâm.
Theo VietNamNet, trong bài đăng trên mạng xã hội, gia đình của Guava Beauty cho biết: “Chúng tôi vô cùng đau buồn khi thông báo với các bạn rằng Guava Beauty đã từ giã cõi đời và bắt đầu một hành trình mới từ ngày 24/5/2025”.
Mặc dù phía gia đình Guava Beauty không đưa ra nguyên nhân về cái chết của cô song nhiều người cho rằng việc thường xuyên ăn mỹ phẩm khiến sức khỏe của nữ người mẫu bị tổn hại nghiêm trọng, dẫn đến cái chết đột ngột.
Guava Beauty nổi tiếng với phong cách livestream độc lạ. Thay vì chỉ trang điểm, cô kết hợp ăn son môi, phấn mắt, bông tẩy trang, mặt nạ.
Guava Beauty tự gọi mình là “nàng tiên son môi” do cô thường xuất hiện trong không gian hồng pastel ngọt ngào và ngồi giữa bàn trang điểm phủ đầy mỹ phẩm. Trong một video, cô từng thản nhiên ăn một cây son đỏ như ăn kem và mô tả cây son “giòn như thạch nhưng mùi vị hơi kỳ lạ”.
Trong tiểu sử trên mạng xã hội, Guava từng viết đầy ẩn ý: “Ăn son để giữ thanh xuân, ăn phấn để giữ niềm tin. Đẹp từ trong ra ngoài”.
Với phong cách độc lạ cùng việc sở hữu gương mặt thanh tú, ánh mắt to tròn và giọng nói nhẹ nhàng, Guava Beauty nhanh chóng thu hút lượng người hâm mộ đông đảo, đặc biệt trên TikTok và Instagram.
Tuy nhận được nhiều tương tác, Guava Beauty cũng vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ phía cộng đồng mạng. Không ít khán giả bày tỏ sự lo ngại, cho rằng việc ăn mỹ phẩm vốn chứa nhiều thành phần hóa học độc hại như chì, parabens, chất bảo quản có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến gan, thận và hệ thần kinh.
Một số người dùng thậm chí đã báo cáo nội dung của các video trên kênh của cô lên các tổ chức y tế. Song bất chấp lời cảnh báo, Guava vẫn tiếp tục sản xuất nội dung gây sốc nhằm duy trì lượng người hâm mộ.
Một số nhà hoạt động mạng cũng kêu gọi các nền tảng như TikTok, YouTube, Instagram siết chặt kiểm duyệt nội dung liên quan đến hành vi ăn mỹ phẩm hoặc thử thách nguy hiểm, đặc biệt với người dùng trẻ.