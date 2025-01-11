'Nữ thần điều dưỡng' Hsieh Yu-hsin đột ngột qua đời ở tuổi 31

Ngôi sao mạng xã hội Đài Loan (Trung Quốc) Hsieh Yu-hsin đã đột ngột qua đời vào ngày 30 vừa qua ở tuổi 31. Thông tin này lập tức gây chấn động trong cộng đồng mạng và giới sáng tạo nội dung (influencer), để lại nhiều niềm tiếc thương cho một gương mặt nổi tiếng từng được mệnh danh là “Nữ thần điều dưỡng”. Cô sở hữu một lượng người theo dõi ấn tượng, với hơn 530.000 fan trên nền tảng Instagram.

Trước khi trở thành một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trên Internet, Hsieh Yu-hsin từng theo nghề y tá. Sau đó, cô chuyển hướng sang lĩnh vực sáng tạo nội dung trực tuyến và nhanh chóng gặt hái thành công. Nhờ ngoại hình nổi bật và phong cách gợi cảm, cô đã thu hút một lượng lớn người theo dõi trên Instagram, các buổi livestream và kênh YouTube cá nhân. Hình ảnh của Yu-hsin được xây dựng với sự táo bạo, hiện đại và sự không ngần ngại thể hiện cá tính. Cô từng tạo nên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội khi thực hiện những hành động thu hút sự chú ý ở nơi công cộng, đồng thời thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc quyến rũ trên trang cá nhân của mình.

Vào tháng 7 năm nay, Hsieh Yu-hsin từng gây xôn xao dư luận khi cô tiết lộ trong một buổi chia sẻ rằng mình từng được một doanh nhân nổi tiếng họ Vương theo đuổi. Theo lời kể, vị CEO này đã quan tâm cô suốt 5 năm, nhưng cô đã chọn con đường riêng. Mặc dù Yu-hsin khẳng định người đàn ông này là người lịch thiệp, thân thiện và hào phóng – khác xa với những định kiến tiêu cực thường thấy – nhưng câu chuyện này vẫn khiến dư luận bị chia rẽ. Trong khi một số người ủng hộ sự cởi mở của cô, số khác lại cho rằng nữ influencer này đang cố tình tận dụng câu chuyện nhằm mục đích gây chú ý và thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.