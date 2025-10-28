Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa

Ngày 28/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tại tỉnh Thái Nguyên.

Cùng ngày, Phòng CSGT tỉnh Thái Nguyên cho biết sự việc xảy ra lúc 20h47 ngày 26/10.