Nữ tài xế lái Mazda "húc" liên hoàn 5 ô tô trên đường

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h30, ngày 11/12 trên đường Trần Quang Diệu, phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An.

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên chiếc xe ô tô hiệu Mazda 3 màu đỏ mang BKS 37A-599.xx lưu thông theo hướng từ đường Phan Đăng Lưu về đường An Dương Vương. Khi đến khu vực sân bóng phường Trường Thi, chiếc xe Mazda màu đỏ bất ngờ tông vào đuôi chiếc xe ô tô hiệu Gentra màu đen đậu phía trước.

Cú tông cực mạnh đẩy chiếc xe Gentra này tiếp tục lao lên và gây ra vụ tai nạn liên hoàn cho 3 xe ô tô phía trước. Hậu quả, cả 5 xe ô tô "dính" chặt vào nhau, trong đó 3 xe ở giữa hư hỏng nặng cả đầu và đuôi xe.