Nữ sinh Việt Nam đầu tiên giành quán quân cuộc thi tiếng Trung lớn nhất thế giới

Nguyễn Thanh Mai, học sinh lớp 12 chuyên tiếng Trung, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa trở thành quán quân châu Á, lọt top 3 thế giới tại Nhịp cầu Hán ngữ - cuộc thi nói tiếng Trung lớn nhất thế giới, được tổ chức hàng năm dành cho học sinh và sinh viên. Đây cũng là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của học sinh Việt Nam tại cuộc thi này.

Để đại diện Việt Nam thi quốc tế, học sinh phải đạt giải nhất ở vòng thi quốc gia. Thanh Mai là đại diện duy nhất của Việt Nam tranh tài với hơn 110 học sinh phổ thông đến từ 96 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nguyễn Thanh Mai, học sinh lớp 12 chuyên tiếng Trung, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Ảnh: NVCC

Mai yêu thích tiếng Trung từ nhỏ, do ảnh hưởng từ sở thích viết thư pháp của ông ngoại. “Hồi nhỏ, nhìn ông viết, em cảm thấy chữ Hán thật kỳ diệu. Bà và mẹ em cũng rất thích xem phim Trung Quốc. Em thường ngồi xem cùng và dần có cảm tình với ngôn ngữ này”, Mai kể.

Lên cấp 2, Mai quyết định tìm hiểu và theo đuổi tiếng Trung. Tuy nhiên, mãi đến cuối cấp, khi gặp được một cô giáo truyền cảm hứng, Mai mới có động lực tiếp tục hành trình.

Trong quá trình đó, Mai rất nhiều lần muốn bỏ cuộc vì phần viết quá khó, nhưng em được cô giáo động viên: “Nếu đã chọn rồi phải đi đến cùng”. Cô cũng sát sao cùng Mai học từ vựng, ngữ pháp.