Nữ sinh Việt công bố 5 bài báo khoa học trên tạp chí uy tín nhất toàn cầu

Một trong những nghiên cứu nổi bật của cô gái trẻ trong lĩnh vực kinh tế có thể kể đến như: Mối liên hệ giữa mức thu nhập và khả năng đổi mới, cung cấp những góc nhìn quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững (xuất bản trên Tạp chí Journal of Open Innovation Technology Market and Complexity); Cách ứng dụng các mô hình ra quyết định để xác định rủi ro an ninh mạng và chiến lược tối ưu trong ngành Tài chính - Ngân hàng (xuất bản trên Tạp chí IEEE Heliyon); Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đổi mới của các doanh nghiệp công nghệ thông tin ở Việt Nam để nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu (xuất bản trên tạp chí Journal of Open Innovation Technology Market and Complexity).

Trong chuyến đi Ấn Độ mới đây nhất vào tháng 12/2024, Thu Hoài cùng các thành viên trong nhóm trình bày đề tài “Innovative ESG Assessment in Vietnam's Logistics: Integrating DEA-MCDM and Fuzzy Sets”. Đây là nghiên cứu về đánh giá các yếu tố ESG (môi trường, xã hội, quản trị) trong ngành logistics tại Việt Nam để giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định phù hợp với xu hướng phát triển quốc tế. Đặc biệt, cô và các thành viên trong nhóm là những sinh viên duy nhất có đề tài báo cáo tại hội nghị.