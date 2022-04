Nữ sinh tử vong nghi do truy đuổi cướp: Nạn nhân mới mua điện thoại iPhone 13

Cảnh sát làm việc tại hiện trường nơi nữ sinh viên tử vong.

Ngồi bên linh cữu con gái, bà Nguyễn Thị Là (mẹ V.) vẫn không tin vào sự thật. Người mẹ nhiều lần bật khóc khi nghĩ tới con gái mình. Nhiều bạn bè, thầy cô, người thân đã đến chia buồn, động viên người mẹ vượt qua nỗi đau mất con. Bà Là cho biết sau khi hoả táng sẽ đưa tro cốt con gái gửi vào chùa.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02, Công an TP.HCM) đang phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp điều tra, làm rõ vụ nữ sinh tử vong nghi do truy đuổi cướp được một số trang mạng xã hội đăng tải.