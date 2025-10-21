Nữ sinh trường đại học ở Hà Nội ăn mỳ trong giờ học, cãi tay đôi với thầy giáo

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh viên đang đứng cãi tay đôi với thầy giáo sau khi bị nhắc nhở về việc ăn mỳ trong lớp học.

Trong clip, vị giảng viên cho hay sẽ không tiếp tục dạy cho đến khi nào nữ sinh ra khỏi lớp. Thầy giáo này cũng cho biết sẵn sàng dạy bù cho các sinh viên có mong muốn học ở một buổi khác. “Tôi sẽ không tiếp tục dạy nếu như kỷ luật của lớp không được duy trì”, thầy giáo nói.

Sự việc được xác định diễn ra tại Đại học Phenikaa.