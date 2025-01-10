Nữ sinh thủ khoa nổi tiếng với nhan sắc búp bê

Theo SCMP , mặc dù để mặt mộc, vẻ ngoài nổi bật của Tâm Di khiến giám khảo nghi ngờ cô đang trang điểm và liên tục yêu cầu cô lau mặt đến 5 lần. Có giám khảo thậm chí kéo lông mi cô để kiểm chứng xem có thật hay không.

Hồ Tâm Di, sinh viên của Đại học Truyền thông Trung Quốc (CUC), từng "gây bão" vào tháng 1 sau khi xuất hiện tại kỳ thi tuyển sinh ngành nghệ thuật vào các trường đại học Trung Quốc ở Bắc Kinh.

Khi được chia sẻ lên mạng xã hội, ảnh chân dung của Tâm Di thổi bùng lên cuộc tranh luận gay gắt trên mạng. Nhiều người tỏ ra hoài nghi vẻ đẹp của nữ sinh Gen Z. Ai cũng thừa nhận cô xinh đẹp, nhưng cho rằng không tự nhiên.

Bất chấp ồn ào, Hồ Tâm Di đạt điểm cao nhất, giành vị trí thủ khoa trong kỳ thi 3 môn dành cho chuyên ngành Phát thanh - Dẫn chương trình, với tổng điểm 274. Cô cũng vượt qua kỳ thi chuyên ngành của CUC, đạt 83,07 điểm và đứng thứ 17 toàn quốc.

CUC được coi là ngôi trường hàng đầu về phát thanh và truyền thông ở Trung Quốc, nổi tiếng với việc đào tạo nhiều MC truyền hình được cả nước biết đến như Đồng Khai, Lý Dũng, Trình Tuyết…