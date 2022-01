Nữ sinh lớp 8 ngoan ngoãn, học giỏi bỗng bị đồn thổi mang bầu: Trước toàn trường, em công bố sự thật khiến thầy cô, bạn bè sững sờ

Tiểu Vân là học sinh lớp 8 của một trường cấp 2 tại Trung Quốc. Trong nhiều năm học, nữ sinh đều đạt thành tích xuất sắc, được thầy cô quý mến. Ngoài ra, Tiểu Vân còn là một cô gái có tính cách vui vẻ, lạc quan, luôn giúp đỡ mọi người. Bố mẹ của nữ sinh rất tự hào về cô con gái xinh xắn, học giỏi này!



Nữ sinh Tiểu Vân xinh đẹp, học giỏi luôn được "thầy yêu bạn mến". (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, một ngày nọ, mọi người nhận thấy bụng Tiểu Vân to dần lên. Cô có vóc dáng thanh mảnh nên phần bụng lộ rất rõ, lời bàn xì xào xuất hiện khắp nơi. Các bạn xung quanh đều thấy bụng Tiểu Vân phình to không phải vì béo mà do chuyện nhạy cảm "ai cũng biết".

Khi tin đồn Tiểu Vân mang thai lan truyền, giáo viên và học sinh trong trường nhìn cô bằng ánh mắt khác. Thậm chí, xuất hiện nhiều lời lăng mạ, hạ nhục công khai. "Một đồn mười, mười đồn một trăm", thông tin càng lan nhanh. Lời ra tiếng vào khiến mọi chuyện như "đổ thêm dầu vào lửa", ai cũng tò mò về bố đứa bé. Danh tiếng của Tiểu Vân và gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mọi người thắc mắc không hiểu vì sao một nữ sinh học giỏi, ngoan ngoãn lại khiến bản thân ra nông nỗi này. Tiểu Vân có lối sống kỷ luật, không có dấu hiệu yêu đương nam nữ. Giờ thấy nữ sinh ôm bụng bầu, những người bạn từng chơi thân với cô bắt đầu xa lánh bởi sợ bị ảnh hưởng. Thậm chí, có phụ huynh còn cấm con không được nói chuyện với Tiểu Vân.



Chiếc bụng bầu của Tiểu Vân ngày càng to lên, nữ sinh nhận về nhiều lời chỉ trích gay gắt.