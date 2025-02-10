Nữ sinh lớp 6 ở tuổi 22: 'Em vui lắm vì được đi học'

Huỳnh Thị Như Quỳnh, phường Tân Tạo, TP.HCM, bắt đầu học lớp 6 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận 6, phường Bình Tây từ đầu tháng 9-2025.

15 giờ sau khi tan làm, Quỳnh vội vã về nhà thay đồng phục, chuẩn bị sách vở rồi đến trung tâm để kịp giờ học vào lúc 18 giờ.

Huỳnh Thị Như Quỳnh, nữ sinh lớp 6 ở tuổi 22, đang tranh thủ ôn bài trước khi vào lớp. Ảnh: NQ

Tuổi thơ mưu sinh và khát vọng đến trường

“Khoác lên mình bộ đồng phục em vui lắm, thấy mình trẻ hơn nhiều. Cuối cùng, dù chậm em đã được đi học!” - Quỳnh nói.

Khác với nhiều bạn cùng trang lứa, Quỳnh phải tự lập, vừa đi làm, vừa tìm cách tiếp tục việc học. Do đó, việc được đi học là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Quỳnh.

Quỳnh kể khi sinh ra em không biết mặt bố, đến năm em 4 tuổi thì mẹ đi bước nữa. Từ đó, em về sống với ngoại. Để có tiền trang trải, hai bà cháu ngày nào cũng đi bán vé số, nhặt ve chai.

Đến năm 8 tuổi, Quỳnh theo học lớp phổ cập tiểu học buổi tối tại Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Tây. Mỗi buổi học tầm 2 tiếng, trừ thứ Bảy và Chủ nhật.