Nữ sinh lớp 11 bị đánh hội đồng đến gãy đốt sống cổ, tổn thương sức khỏe 23%

Sau khi bị nhóm bạn đánh hội đồng, nữ sinh lớp 11 ở huyện Nông Cống (Thanh Hoá) được cơ quan chức năng kết luận tổn thương sức khỏe 23%. Ông Lê Văn Thanh, bố của nữ sinh L.V.G.N. (xã Trung Chính, huyện Nông Cống) cho biết, gia đình vừa nhận được thông báo của Công an huyện Nông Cống về kết quả giám định tổn thương trên cơ thể của N., sau khi bị nhóm bạn đánh hội đồng. Theo kết luận giám định số 7977 (ngày 22/11) của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đối với tổn thương cơ thể trong vụ việc “Cố ý gây thương tích” ngày 5/10 này, tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của N. là 23%. Nữ sinh N. vẫn đang phải cố định phần cổ, chưa thể đi lại được. (Ảnh: CTV) Theo bố của nữ sinh N., từ ngày bị nhóm bạn đánh hội đồng, sức khỏe của con gái vẫn còn yếu, phải cố định phần cổ và chưa thể đi lại bình thường được. Mọi sinh hoạt của em đều cần bố mẹ hỗ trợ. “Do sức khỏe còn rất yếu, gia đình phải cho con nghỉ học một năm và bảo lưu kết quả học tập”, bố nữ sinh cho biết. Trước đó, ngày 4/10, học sinh L.T.P.A. (lớp 10A6) trong lúc đi học về thấy N.T.H. (lớp 10A5) nói chuyện và cười đùa với một bạn khác đi sau mình. A. tưởng là bạn đang nói xấu mình nên đến cãi cọ. Chiều ngày hôm sau, lúc tan học, A. và H. tiếp tục xích mích, khi đến địa bàn xã Tân Phúc thì xảy ra xô xát, đánh nhau. Lúc này, em L.V.G.N. (lớp 11A6) vào can ngăn, bị nhóm 6 học sinh xông vào dùng chân, tay và mũ bảo hiểm đánh. Hậu quả, nữ sinh N. bị thương nặng, được gia đình đưa ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị do chấn thương đốt sống cổ.