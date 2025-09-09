Nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu sau lễ khai giảng

Ngày 9/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nữ sinh mặc đồng phục bị một nhóm bạn bao vây, đánh hội đồng.

Trong đoạn clip cho thấy, một nữ sinh mặc áo sơ mi trắng bị nhóm 4-5 nữ sinh khác bao vây và hành hung. Ban đầu, một nữ sinh mặc áo đen túm tóc, dùng mũ bảo hiểm đánh liên tục đánh vào đầu, mặt nạn nhân. Khi nữ sinh áo trắng ngã xuống, cả nhóm tiếp tục lao vào túm tóc, đấm, đá liên tiếp vào người.