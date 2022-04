Nữ sinh ẵm học bổng toàn phần vào đại học top 1% thế giới

Đỗ Phương Nga (sinh năm 2003, quê Phú Thọ) hiện là sinh viên ngành Marketing & Business Analytics, Đại học La Trobe, Úc.

Phương Nga là cựu học sinh của trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chinh phục Đại học La Trobe

Từ nhỏ, Phương Nga đã chọn Úc làm điểm đến tiếp theo trong chặng đường chinh phục tri thức ở xứ sở Kangaroo. Ước mơ đó ngày càng mãnh liệt hơn khi bố của Nga cũng học thạc sĩ tại đây.

Lý do lớn nhất Phương Nga chọn Đại học La Trobe là nhận thấy những giá trị tương đồng. Ngôi trường này đứng thứ hai thế giới về bình đẳng giới và thứ tư về những đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững do Liên hợp quốc đề ra (theo THE Impact Rankings 2021). Ngoài ra, La Trobe thuộc top 1% các trường đại học hàng đầu thế giới, môi trường học tập hoàn hảo để học hỏi kiến thức và phát triển các thế mạnh của cá nhân.