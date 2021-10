Nữ sinh 1m83, body nóng bỏng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico vừa khép lại với sự góp mặt của 26 thí sinh đại diện cho các bang khắp cả nước. Kết quả, đại diện bang Loiza - Michelle Colón được xướng tên cho ngôi vị hoa hậu; các vị trí á hậu 1 và á hậu 2 lần lượt gọi tên đại diện các bang San Lorenzo và Dorado.

Michelle Colón đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico: