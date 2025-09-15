Nữ shipper tố bị vợ chồng chủ nhà đánh nhập viện: Nguồn cơn từ bộ quần áo 900.000 đồng

Công an xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ xô xát xảy ra giữa một nữ nhân viên giao hàng và khách vào tối 13/9 tại đường Lý Thường Kiệt, xã Ea Súp khiến nữ nhân viên bị thương tích, theo thông tin trên báo Dân Trí.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao trước thông tin nữ shipper bị hành hung, kèm hình ảnh bị thương tích nặng trên gương mặt. Dư luận bày tỏ sự bất bình và mong sự việc sớm được cơ quan chức năng làm sáng tỏ. "Nhìn mặt chị mà thương quá, có chuyện gì bình tĩnh xử lý, sao lại đánh người ta như vậy? Bao vụ đánh người rồi sẽ phải trả giá đắt", cư dân mạng bình luận. Được biết, nạn nhân trong vụ việc là chị T.L.T.H. (28 tuổi, làm nhân viên giao hàng).

Nguồn tin trên báo Người Lao Động cho biết thêm, theo trình bày của chị H., chiều ngày 13/9, chị có giao một đơn hàng là quần áo, trị giá 900.000 đồng cho khách hàng. Một nam thanh niên nhận hàng đã kiểm tra và nói rằng mẹ sẽ chuyển khoản sau.