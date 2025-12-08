Nữ quản giáo 23 tuổi trả giá vì tư tình với tù nhân nam

Hoàng Dung| 12/08/2025 20:50

Nữ quản giáo 23 tuổi có nguy cơ phải đối mặt với án tù sau khi thừa nhận có quan hệ tình cảm bất chính với một nam tù nhân.

cainguc (2).jpg
Nữ quản giáo 23 tuổi có nguy cơ đối mặt với án tù. Ảnh: DM

Megan Breen (23 tuổi), đến từ Newport, Gwent, xứ Wales, đã thừa nhận hành vi sai trái sau khi bị phát hiện lén lút quan hệ tình cảm với một tù nhân nam. 

Mối tình cấm kỵ này diễn ra khi Megan làm việc tại nhà tù HMP Usk và HMP Prescoed, từ tháng 2 đến tháng 5/2022.

Ban đầu, cô phủ nhận có mối quan hệ này nhưng mới đây, tại phiên tòa, Breen đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái. Bản án dự kiến sẽ được tuyên vào tháng tới.

Cô bị buộc tội lợi dụng chức vụ để quan hệ yêu đương với tù nhân, làm giảm niềm tin của công chúng vào hệ thống trại giam. Breen được tại ngoại cho đến ngày tuyên án. Cô bị cảnh báo có thể phải đối mặt với án tù, theo DM đưa tin hôm 11/8.

HMP Usk có sức chứa khoảng 280 tù nhân, trong khi HMP Prescoed là cơ sở giam giữ mở, dành cho những phạm nhân sắp mãn hạn.

Vụ việc của Breen xảy ra chỉ vài tháng sau một bê bối tương tự gây chấn động dư luận.

Nữ quản giáo Linda De Sousa Abreu (31 tuổi) bị kết án 15 tháng tù vì ngoại tình với một tù nhân tại nhà tù Wandsworth. Đoạn video ghi lại cảnh thân mật của cả hai đã lan truyền trên mạng xã hội.

Linda De Sousa Abreu là người gốc Brazil, đã có chồng và một con gái 8 tuổi. Cô bị bắt tại sân bay Heathrow khi đang đi cùng cha mình. 

Theo vietnamnet.vn
