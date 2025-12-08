Nữ quản giáo 23 tuổi trả giá vì tư tình với tù nhân nam

Megan Breen (23 tuổi), đến từ Newport, Gwent, xứ Wales, đã thừa nhận hành vi sai trái sau khi bị phát hiện lén lút quan hệ tình cảm với một tù nhân nam.

Mối tình cấm kỵ này diễn ra khi Megan làm việc tại nhà tù HMP Usk và HMP Prescoed, từ tháng 2 đến tháng 5/2022.

Ban đầu, cô phủ nhận có mối quan hệ này nhưng mới đây, tại phiên tòa, Breen đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái. Bản án dự kiến sẽ được tuyên vào tháng tới.