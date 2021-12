Nữ quái điều hành đường dây ma túy "khủng" ở Lâm Đồng

Trước đó, đầu năm 2021, qua quá trình nắm thông tin địa bàn, phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Lâm Đồng thấy nổi lên nghi vấn về một nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng.

Một chuyên án ma túy lớn đã được Công an tỉnh Lâm Đồng phá thành công, bắt 7 đối tượng, thu giữ 4 bánh heroin và gần 7.000 viên ma túy tổng hợp.

Dưới trướng của Kim Anh có nhiều “chân rết” rải rác tại địa bàn 2 tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng, trong đó tập trung nhiều tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận và các huyện Lâm Hà, Di Linh, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Xác định đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy lớn, Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã giao nhiệm vụ cho Đại tá Đinh Xuân Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp chỉ đạo và phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận phá án.

Số ma tuý thu giữ.

Ngày 4/12, lực lượng chức năng chia làm 5 mũi đồng loạt bắt khám xét khi các đối tượng vừa “ăn” một chuyến hàng lớn.