Nữ quái cải tạo nhà cấp 4 thành... động lắc

Ngày 25/11, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt phá động lắc do Trịnh Thị Ngọc Diễm (tên thường gọi là Thảo), SN 1990, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cầm đầu tại căn nhà cấp 4 ở xã An phước, huyện Long Thành.