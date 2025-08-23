Nữ phóng viên người Lào xinh như hoa hậu tác nghiệp tại lễ diễu binh, diễu hành dịp 2/9

Maysaa - cô gái Lào nổi tiếng nhất ở Việt Nam đang nhận được nhiều sự quan tâm khi tác nghiệp ở các buổi tổng hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành A80, với vai trò phóng viên.

Tối ngày 21/8, buổi tổng hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành nhân dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Xuất hiện tại sự kiện, cô phóng viên người Lào - Maysaa Bouavone Phanthaboouasy nhận được nhiều quan tâm từ khán giả. Maysaa gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, được nhiều người nhận xét "xinh như hoa hậu". Khi tham gia tác nghiệp, nữ phóng viên người Lào gây ấn tượng bởi khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt thành thạo. Maysaa SN 2001, qua Việt Nam du học từ năm 18 tuổi. Sau khi tốt nghiệp khoa Kinh tế, Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, từ năm 2024, hot girl Lào trúng học bổng toàn phần thạc sĩ, chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Với kênh tiktok có hơn hàng triệu người theo dõi, Maysaa được xem như người Lào nổi tiếng nhất ở Việt Nam thời điểm hiện tại. Trước đó, sáng 16/8, Maysaa được theo đoàn về Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội) theo dõi buổi luyện tập tổng hợp lần thứ tư chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tham gia hợp luyện có hơn 16.300 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân đội, Công an và nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại. "Tôi xúc động với hình ảnh các chiến sĩ đứng nghiêm trang dưới mưa cùng câu nói "mưa to là mưa nhỏ, mưa nhỏ là không mưa" để khích lệ tinh thần. Ánh mắt của mỗi người đều kiên định sự quyết tâm thực hiện thật tốt nhiệm vụ được giao", Maysaa bày tỏ trên Dân trí. Ở Lào, Maysaa từng xem diễu binh qua màn hình tivi. Lần này, được chứng kiến buổi hợp luyện hoành tráng tại Việt Nam, cô cảm thấy đặc biệt hơn rất nhiều. Bên cạnh việc đưa tin về Khối Quân đội nhân dân Lào, Maysaa còn được yêu mến khi sản xuất những nội dung tìm hiểu về những lực lượng tham gia nhiệm vụ A80 của Việt Nam, giao lưu chụp ảnh với các chiến sĩ. Khi chứng kiến những giây phút hào hùng của sự kiện, nữ phóng viên chân thành chia sẻ bản thân rất xúc động, theo ﻿Góc nhìn Công lý. Maysaa sử dụng tiếng Việt lập kênh Tiktok để chia sẻ về văn hóa, con người và phong tục của cả hai đất nước Việt - Lào. Để thể hiện tình yêu của mình với mảnh đất đang sinh sống và học tập, trong đầu trang, cô luôn để dòng chữ "Cô bé Lào yêu Việt Nam", theo Vnexpress. Kể về hoàn cảnh gia đình, Maysaa phủ nhận chuyện gia đình giàu có. Cô nói: “Mình xuất thân trong một gia đình thuần nông. Lúc còn trẻ, bố mình làm phụ xe bus. Sau nhiều năm tích cóp gia đình mình hiện tại có 3 chiếc xe riêng, trong đó có hai chiếc xe cứu hộ giao thông và một chiếc xe hơi riêng cho gia đình sử dụng”. Chia sẻ về hành trình học tập của mình, Maysaa cho hay: “Lúc còn nhỏ, tôi được nghe bố mẹ kể rất nhiều về Việt Nam. Họ hàng của tôi cũng có người từng sang đây học tập nên khi có thông báo trúng học bổng, tôi đã đồng ý ngay lập tức. Nhận được học bổng từ Mỹ, Trung Quốc, Hungary nhưng tôi không mất nhiều thời gian suy nghĩ và đưa ra lựa chọn cuối cùng. Đơn giản là vì Việt Nam luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi".