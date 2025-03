Nữ phó giáo sư chinh phục công nghệ in phun nano, ứng dụng trong thực tiễn

Mong nghị quyết 57 sớm đi vào thực tiễn

Say sưa chia sẻ về công nghệ in phun, Phó giáo sư Đặng Thị Mỹ Dung cho hay điểm quan trọng nhất trong công nghệ in phun là mực in phun phải bám dính được. Công nghệ in phun giúp khắc phục được nhiều nhược điểm của công nghệ quang khắc truyền thống là in phun được nhiều chi tiết, nhanh hơn và ít tốn kém hơn, tiết kiệm được thời gian và chi phí.

Phó giáo sư Đặng Thị Mỹ Dung và các cộng sự trong phòng nghiên cứu. (Ảnh: NVCC)

Ưu điểm nổi bật của công nghệ in phun là không cần dùng mặt nạ “mask” (tiết kiệm vì mask rất đắt tiền), một máy tính sẽ điều khiển in từng chấm một dựa trên hình ảnh đã thiết kế. Quy trình đơn giản hơn, sử dụng rất ít nguyên vật liệu, hóa chất (chỉ vào khoảng 10-20% so với phương pháp quang khắc) nên có thể giảm khoảng 50% giá thành chế tạo vi linh kiện so với các sản phẩm được sản xuất theo phương pháp truyền thống (quang khắc) có mặt trên thị trường. Đặc biệt hơn nữa, công nghệ in phun có thể ứng dụng trong phòng thí nghiệm để in màng mỏng lên các loại đế khác nhau, đặc biệt là đế nhựa hay đế giấy, điều khó có thể thực hiện bằng các phương pháp khác.