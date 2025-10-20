Nữ NSND nhạc đỏ có chồng là anh hùng phi công bắn hạ 6 máy bay địch

NSND Thu Hiền được mệnh danh là tượng đài của dòng cách mạng, nhạc trữ tình mang âm hưởng dân ca của Việt Nam. Tên tuổi của bà gắn liền với hàng loạt ca khúc như Câu hò bên bờ Hiền Lương, Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh, Quảng Bình quê ta ơi, Dáng đứng Bến Tre, Hoa cau vườn trầu, Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây.

NSND Thu Hiền.

Dù nổi tiếng, NSND Thu Hiền vẫn giữ đời sống riêng giản dị, kín đáo vì thế ít người biết ông xã của NSND Thu Hiền là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Ngọc Đỉnh. Ông hơn nữ nghệ sĩ 12 tuổi.

Ông quê ở xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa), từng là phi công chiến đấu thuộc Đoàn Không quân Sao Đỏ, tham gia nhiều trận không chiến khốc liệt trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ ở miền Bắc.

Trong cuộc chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ ra miền Bắc, ông tham gia chiến đấu 8 trận, bắn 12 quả đạn, hạ được 6 máy bay Mỹ (5 chiếc phản lực và 1 máy bay lên thẳng). Ngoài ra ông chỉ huy biên đội bắn rơi 5 chiếc khác.