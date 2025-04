Nữ NSND 39 tuổi nghỉ hưu, lao đao vì gánh nợ hộ bạn, U70 làm quản lý thẩm mỹ viện ở Úc

Năm 1985, khi dựng lại vở Nữ ký giả để tham gia Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc tại TP. HCM, Đoàn Kịch nói Công an Nhân dân đã về các đơn vị để tìm diễn viên. Hương Dung được đạo diễn - Nghệ sĩ Nhân dân Đình Nghi - chọn vào vai ký giả Hà Thu.

Vở kịch sau đó được huy chương bạc tại Hội diễn, còn Hương Dung nhận huy chương vàng. Đây cũng là thành tựu đầu tiên của chị sau hơn 10 năm kiên trì với tình yêu dành cho kịch nói.

Hương Dung công tác ở Đoàn Kịch nói Công an Nhân dân (nay là Nhà hát Công an Nhân dân thuộc Bộ Công an) từ năm 1985 đến năm 1993 thì nghỉ hưu khi mới 39 tuổi và sự nghiệp đang ở độ “chín” nhất.

Thời điểm đó, Hương Dung đang mang bầu con thứ 3. Lương diễn viên ít ỏi, chồng đi công tác xa nhà nên chị nghỉ diễn để dành thời gian chăm con và lo kiếm tiền mưu sinh.

Rời nhà hát, Hương Dung làm đủ việc để kiếm tiền như lồng tiếng, đóng phim, làm đạo diễn âm thanh, tổ chức sản xuất. Bên cạnh đó, chị còn bán đồ ăn, kinh doanh quán cà phê. Thậm chí, nghệ sĩ tự đi giao hàng để tiết kiệm chi phí. "Cứ việc gì hợp pháp mà ra tiền là tôi làm'', chị nói trên tờ Vnexpress.

