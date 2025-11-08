Nữ nhân viên Nhã Nam tiết lộ lý do bỗng dưng 'mất tích'

Theo PC02, chị M không bị ép buộc hay khống chế, và vụ việc không phải là “bắt cóc online”. Lực lượng chức năng tiếp tục xác minh các tình tiết liên quan.

Như đã đưa tin, hôm 6-8, chị M rời nhà đi làm tại chi nhánh Nhã Nam ở TP.HCM. Camera ghi nhận chị lên xe ôm công nghệ lúc hơn 8 giờ, sau đó gia đình và công ty không liên lạc được. Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.

Hình ảnh chị M rời nhà bằng xe ôm công nghệ. Ảnh: Nhã Nam

Ngày 8-8, Nhã Nam phát thông báo khẩn qua trang fanpage, kêu gọi cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm. Công an phường Xuân Hòa phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, truy tìm tung tích.

Trưa 10-8, chị Mai đã về nhà an toàn. Qua làm việc, công an xác định chị không bị xâm hại hay bắt cóc, nguyên nhân mất liên lạc xuất phát từ vấn đề cá nhân.

Công ty Nhã Nam và gia đình sau đó gửi lời cảm ơn lực lượng công an, các cơ quan báo chí và cộng đồng độc giả đã kịp thời chia sẻ, giúp đỡ trong quá trình tìm kiếm.