Nữ nhân sinh tháng âm lịch này, càng quyết đoán càng có cơ hội phát tài, 5 năm tới không thành Phượng cũng thành Rồng

Tử vi học có nói, trong vòng 5 năm tới, những người sinh vào tháng 5 này sẽ gặt hái được nhiều thành công. Có những người may mắn sẽ tìm được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng hoa viên mãn, có những người dù không may mắn bằng nhưng vẫn xây dựng được cuộc sống tinh thần sung túc ấm no. Cuối năm 2021 này, những người sinh vào tháng 5 âm lịch hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự, thời gian sắp tới gặp nhiều may mắn, tài vận và sự nghiệp có dấu hiệu cải thiện đáng kể.

Tháng 9 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào tháng 9 âm lịch có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại là người tình cảm ấm áp. Đặc biệt, người sinh vào tháng này lại có tinh thần cầu tiến vượt trội, họ rất quyết đoán và có thể đưa ra nhiều quyết định sáng suốt. So với những người khác thì những người sinh vào thời khắc này thường gặp nhiều khó khăn vào giai đoạn tiền vận nhưng lại thăng hoa vào giai đoạn trung vận.

Trong cuộc sống, những người này không giỏi thể hiện bản thân qua lời nói nên dễ rơi vào hoàn cảnh khó xử, khiến nhiều người hiểu lầm. Thế nhưng, một khi mọi người hiểu được con người của họ sẽ hết lòng yêu quý và dành cho nhiều sự tốt đẹp. Ngoài ra, những người sinh vào tháng này rất thông minh, dù có thử thách họ cũng tự mình vượt qua được nhờ sự lanh trí hơn người.