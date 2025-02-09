Nữ nhạc trưởng đầu tiên của Việt Nam qua đời

NSƯT Hoàng Điệp - học trò của Nhà giáo ưu tú, NSƯT Bình Trang xác nhận thông tin người thầy của mình vừa qua đời. Theo thông tin từ cáo phó, NSƯT Bình Trang từ trần lúc 10h15 ngày 31/8, thượng thọ 93 tuổi.

Tang lễ của nữ nghệ sĩ được tổ chức tại Chùa Lâm Tế, TP.HCM. Sau đó, linh cữu sẽ được đem đi hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hoà.