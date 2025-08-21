Nữ nhà văn sinh con thứ 13 cho Elon Musk cầu cứu

“Sau một năm tự hủy hoại sự nghiệp ngoài ý muốn, nhiều lựa chọn cuộc sống đáng ngờ và thêm khoảng trống không thể giải thích về mặt pháp lý trong hồ sơ LinkedIn (mạng xã hội chuyên nghiệp được thiết kế để kết nối người đi làm, nhà tuyển dụng, công ty và sinh viên), tôi quyết định bắt đầu làm podcast,” Ashley chia sẻ.

Ngày 18/8, Ashley St. Clair đăng lên X đoạn video được giới thiệu là tập đầu tiên của podcast mới mang tên Bad Advice. Nội dung video chủ yếu cập nhật tình hình của nữ nhà văn 9X sau nửa năm tuyên bố có con với Elon Musk.

Nữ nhà văn cho biết hầu như không còn lựa chọn nào để kiếm thu nhập sau khi tiết lộ chuyện sinh con thứ 13 cho tỷ phú giàu nhất thế giới vào tháng 2/2024. Cô thậm chí phải đối mặt với nguy cơ bị đuổi khỏi nhà thuê. Đứng trước hai ngã rẽ là làm podcast hoặc tham gia hệ thống đa cấp, cô chọn cái đầu.

“Polymarket (nền tảng thị trường dự đoán dựa trên công nghệ blockchain và tiền điện tử) đề nghị trả cho tôi 10.000 USD để đọc quảng cáo. Vậy nên, mái nhà trên đầu tôi hiện nay là nhờ Polymarket tài trợ", cô nói thêm.

Ashley St. Clair không nhắc đến Elon Musk trong lần xuất hiện mới nhất. Đáng chú ý hơn là đoạn video bị xóa không lâu đó.