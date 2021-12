Nữ nhà báo truyền hình có hình xăm trên mặt lên sóng giờ vàng

Your browser does not support the audio element.

Nữ nhà báo truyền hình - cô Oriini Kaipara (37 tuổi) đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ Maori đầu tiên có hình xăm trên mặt được tham gia dẫn bản tin lên sóng trong khung giờ vàng (Ảnh: Daily Mail).

Cô Oriini Kaipara có một hình xăm "moko kauae", đây là một hình xăm mang ý nghĩa truyền thống thường xuất hiện trên cằm của phụ nữ người Maori - một tộc người bản xứ ở New Zealand. Cô Kaipara là một người mẹ có bốn con nhỏ, hiện đang sinh sống tại thành phố Auckland, New Zealand.