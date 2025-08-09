Nữ người mẫu xinh đẹp bất ngờ bị đâm tử vong trên tàu điện ở Mỹ

Brown bị bắt ngay sau đó và được đưa tới bệnh viện điều trị vết thương tự gây ra trong quá trình đâm nạn nhân.

Hồ sơ công khai cho thấy Brown là người vô gia cư, từng nhiều lần bị bắt từ năm 2011 với các tội danh như cướp có vũ trang, đột nhập, trộm cắp nghiêm trọng, trộm xe và lạm dụng hệ thống gọi khẩn cấp 911. Nghi phạm từng ngồi tù tại bang Bắc Carolina và được trả tự do vào tháng 9/2020.

Brown từng khai báo về những vấn đề sức khỏe tâm thần, trong đó có việc hắn ta tin rằng một “chất nhân tạo” nào đó đang kiểm soát cơ thể mình. Tháng 7/2025, một thẩm phán đã ra lệnh tiến hành giám định tâm thần pháp y, nhưng việc này chưa được thực hiện.