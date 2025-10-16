Nữ người mẫu cao 1,9 m làm nên lịch sử show nội y Victoria's Secret
Tú Oanh|16/10/2025 18:11
Lần đầu trong lịch sử, Victoria's Secret Fashion Show có sự xuất hiện của một nữ vận động viên. Đó là Angel Reese, sở hữu chiều cao 1,9 m.
Trong lần trở lại thứ hai sau nhiều năm gián đoạn, Victoria's Secret Fashion Show tiếp tục sứ mệnh tái định nghĩa hình ảnh “thiên thần” theo hướng mạnh mẽ, hiện đại và đa dạng hơn từ hình thể, màu da đến cá tính. Trong ảnh là người mẫu gốc Phi Precious Lee và nữ ca sĩ Madison Beer (phải). Ảnh: Shutterstock/AP.
Thiên thần Nam Phi Candice Swanepoel quyến rũ ở tuổi 37. Ảnh: AP/Getty Images.
Từ trái qua phải: Iris Law và Lila Moss và Amelia Gray. Điểm chung của họ là người mẫu xuất thân "nepo baby" (con của người nổi tiếng). Cả ba đều có kinh nghiệm tại Victoria's Secret nhưng chưa đủ để thăng cấp thiên thần. Ảnh: Getty Images/Shutterstock.