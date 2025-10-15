Nữ người mẫu 33 tuổi tử vong cùng con gái tại nhà riêng

Ngày 15/10, tờ Univision đưa tin người mẫu Brazil - Lidiane Aline (33 tuổi) và con gái Miana Sophya Santos (15 tuổi) được phát hiện đã tử vong trong căn hộ tại Rio de Janeiro, sau khi hàng xóm báo cảnh sát vì ngửi thấy “mùi lạ” tỏa ra từ bên trong.

Theo nguồn tin, vụ việc xảy ra vào ngày 9/10. Khi lực lượng cứu hỏa phá cửa vào nhà, họ phát hiện thi thể Lidiane trong phòng ngủ và thi thể Miana ở phòng khách. Cả 2 được cho là đã qua đời nhiều ngày trước đó.