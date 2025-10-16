Nữ nghị sĩ Mỹ Pelosi quát 'ngậm miệng lại' với phóng viên trên bậc thềm Quốc hội

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch Nguồn: Newsweek, RT| 16/10/2025 18:15

Nghị sĩ Pelosi đã không kiềm chế được cảm xúc, quát vào mặt nữ phóng viên là “ngậm miệng lại” khi nhà báo hỏi bà vì sao từ chối triển khai Vệ binh quốc gia trong vụ bạo động 2021 nhằm vào trụ sở Quốc hội Mỹ.

Alison Steinberg - phóng viên của LindellT, tiến lại phía bà Pelosi bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ và hỏi: “Bà có quan ngại về việc Ủy ban điều tra về sự kiện 6/1 mới phát hiện bà chịu trách nhiệm về ngày đó? Vì sao bà từ chối huy động Vệ binh quốc gia vào ngày 6/1 đó?”.

nu nghi si my pelosi quat ngam mieng lai voi phong vien tren bac them quoc hoi hinh anh 1
Nữ nghị sĩ Pelosi. Ảnh: Savi.

Bà Pelosi đáp: “Ngậm miệng lại đi. Tôi không từ chối Vệ binh quốc gia, Tổng thống không điều lực lượng này tới. Tại sao cô đến đây chỉ mang theo các luận điểm của phe Cộng hòa nhưng lại trong dáng vẻ một nhà báo nghiêm túc”. Nói xong, bà Pelosi bước đi.

Clip về vụ việc này đã được LindellTV chia sẻ trên mạng xã hội X và lan truyền rộng rãi, với hơn 1,5 triệu lượt xem (view).

LindellTV là hãng truyền thông của Mike Lindell - một đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phe Dân chủ lâu nay cáo buộc Tổng thống Trump đã xúi giục cuộc bạo động này, khi một nhóm người ủng hộ ông xông vào trụ sở Quốc hội Mỹ, làm gián đoạn tạm thời việc chứng nhận chiến thắng của ứng viên Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Tháng 9, các hạ nghị sĩ Cộng hòa đã phê chuẩn một tiểu ban mới với nhiệm vụ mở lại điều tra về các sự kiện xung quanh cuộc bạo động vào đầu tháng 1/2021 ở khu vực nhà Quốc hội Mỹ.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/nu-nghi-si-my-pelosi-quat-ngam-mieng-lai-voi-phong-vien-tren-bac-them-quoc-hoi-post1238432.vov
