Nữ minh tinh màn bạc tử vong trong tình trạng không mặc đồ, loạt uẩn khúc chưa thể giải đáp sau nhiều thập kỷ

Cái chết nhiều ẩn khuất

Giữa lúc sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao, ngày 5/8/1962, thi thể Marilyn Monroe được phát hiện trong phòng ngủ nhà riêng ở Brentwood. Cô diễn viên 36 tuổi không mặc quần áo, nằm úp mặt. Khám nghiệm tử thi do bác sĩ Thomas Noguchi thực hiện cho biết Marilyn chết vì ngộ độc thuốc an thần (barbiturate poisoning) và kết luận nạn nhân "có lẽ tự tử".

Tuy nhiên, loạt nghi vấn lập tức được đưa ra. Loại thuốc ngủ để tự tử thường khiến người chết trong tư thế co quắp vì đau đớn bởi co giật và nôn mửa. Vậy mà Marilyn Monroe lại chết trong tư thế hai chân duỗi thẳng và đang gọi điện thoại. Cũng chẳng có chiếc cốc uống nước nào trong phòng ngủ. Do vậy các nhà điều tra và những người hâm mộ cô đã đưa ra rất nhiều giả thiết, trong đó có việc cô bị sát hại.