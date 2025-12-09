Nữ MC VTV sinh năm 2004: IELTS 8.5, từng giành học bổng toàn phần Mỹ

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vừa ra mắt Vietnam Today - kênh truyền hình đối ngoại bằng tiếng Anh đầu tiên của Việt Nam. Sự kiện này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng bởi kênh được phát sóng 24/7 hoàn toàn bằng tiếng Anh, mang đến nhiều bản tin và chương trình chuyên sâu hấp dẫn, phục vụ khán giả trong và ngoài nước.

BTV Hà Thảo Trang thu hút sự chú ý khi dẫn kênh Vietnam Today.

Ngay sau những ngày đầu phát sóng, đội ngũ biên tập viên (BTV) của kênh nhận được “cơn mưa lời khen” nhờ khả năng ngoại ngữ xuất sắc, phát âm chuẩn, lối dẫn dắt trôi chảy và chuyên nghiệp. Trong đó, cái tên Hà Thảo Trang đang được chú ý đặc biệt khi đảm nhận bản tin thời sự cùng chuyên mục Weekly Asian Highlights (Điểm tin châu Á hàng tuần).