Nữ MC góp giọng trong thời khắc trọng đại của Lễ kỷ niệm 30/4

Chương trình nghệ thuật trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra hôm 30/4 tại TPHCM có nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Có thể kể đến màn biểu diễn trống hội của Bộ Công an, xếp hình nghệ thuật của Bộ Quốc phòng và chương trình Rạng rỡ non sông Việt Nam do BTC kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM chủ trì.